Njun mali čudež prihaja poleti (FOTO)

Triintridesetletni Aljaž Škorjanec in njegova sedem let starejša žena Janette Manrara Škorjanec, plesalka ameriško-kubanskega rodu, plešeta na oblakih sreče. Simpatični štajerski plesalec in njegova najdražja sta namreč ekskluzivno v intervjuju za revijo Hello! razkrila, da pričakujeta prvega otroka.

Naš plesalec se je v lepotico zaljubil pred dobrim desetletjem.

Veselo novico sta izvedela v začetku decembra, ko sta bila trdno odločena, da se podata na pot umetne oploditve, vendar je pozitiven nosečniški test njun svet v trenutku postavil na glavo. »Zadnjih nekaj let nisva uporabljala zaščite, a ker se ni nič zgodilo, sva bila prepričana, da je postopek umetne oploditve najboljša rešitev za naju,« je razkrila Janette, ki je pred dvema letoma zaključila kariero profesionalne plesalke, saj si je želela z Aljažem ustvariti družino.

»Vem, da je lahko ta postopek izjemno naporen za žensko telo, poleg tega ni zagotovila, da bo deloval, zato je dejstvo, da se je najin mali čudež zgodil po čudoviti noči, toliko bolj neverjetno. Mislim, da se je dojenček odločil, da naju bo presenetil, preden naju zagrabi panika,« je v smehu dejala plesalka, ki bo letos dopolnila okroglih štirideset let.



Najprej je poklicala zdravnika

Vesele novice pa ni, kot bi marsikdo pričakoval, najprej sporočila bodočemu očetu, temveč je v paniki poklicala svojega zdravnika. »Rekla sem mu: 'Moj bog, mislim, da sem noseča, kaj naj naredim?' Rekel mi je, naj se najprej pomirim, nato pa me je vprašal, kako se je odzval Aljaž. Dejala sem, da mu še nisem povedala in da me čaka v dnevni sobi. Ko sem mu končno pokazala test, sva samo jokala in se objemala,« se najsrečnejših trenutkov v življenju spominja plesalka.

»Bil sem povsem iz sebe. Dolgo sem razmišljal in sanjal o tistem trenutku. Psihično in fizično sva bila pripravljena na umetno oploditev, potem sva občutila veliko olajšanje. Do staršev, ki gredo skozi omenjeni postopek, čutim samo veliko spoštovanje,« je ob tem povedal bodoči očka, ki je razkril še, da se z Janette selita iz Londona v Cheshire, kjer živita njuna dobra prijatelja, plesalec Gorka Márquez in njegova žena Gemma Atkinson, ki prav tako pričakujeta otroka.

Zibala bosta pozno poleti

Aljaž in Janette se bosta prvorojenčka razveselila pozno poleti, v pričakovanju najlepšega dne v življenju pa se pogosto pošalita o tem, komu bo otrok podoben. Bosta dobila plesalca, plesalko ali nemara nogometaša, glede na to, da je ta šport na Otoku eden najbolj priljubljenih?

Poletje 2017 je bilo zanju nepozabno, saj sta imela kar tri poročne slovesnosti.

»Zelo bom vesel, če bo otrok bolj podoben Janette kot meni,« je v smehu dejal plesalec. Njegova najdražja ga je zbodla, da laže in da zagotovo potihoma upa, da bo otrok podedoval njegove poteze. »Sicer pa imam občutek, da bo res podoben njemu,« v smehu še pove simpatična temnolaska, ki je našega plesalca spoznala leta 2010 med snemanjem plesne predstave Burn The Floor. Nekaj časa sta le prijateljevala, nato sta postala par, Janette pa se še danes rada pošali, da jo je moledoval za prvi zmenek. Zaročila sta se leta 2015 in se dve leti pozneje poročila, imela pa sta kar tri poročne slovesnosti, prvo v Londonu, na kateri so z njima slavili njuni prijatelji, drugo v Sloveniji, kjer sta se veselila z njegovo družino, tretjo pa na Floridi, kjer se je plesalka rodila.