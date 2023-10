Njegovo mehko srce pripada hčerkama (Suzy)

Na petnajsti obletnici delovanja SiTi Teatra se je naš slovenski igralski diamant Jurij Zrnec veselil z dvema prav posebnima damama, ki ju poredko pokaže v javnosti. Najpomembnejši deklici v njegovem življenju sta petnajstletna Leni in dvanajstletna Lola, za kateri očka pravi, da bi ju najraje obvaroval neprijetnih izkušenj in ju naučil stvari vnaprej.

»A moram pustiti, da dobita po nosku in si sami zapomnita. Tako pač gresta razvoj in odraščanje. Bližnjic ni,« je povedal ustvarjalec, ki so ga zdravstvene težave v preteklosti preoblikovale tudi v boljšega očeta in ponosen je, da sta ustvarjalni vsaka na svoj način, ena bolj vizualno, druga bolj glasbeno, skupaj pa radi tudi kuhajo.

»Uživam vsako minuto, ki mi je na voljo s hčerkama. Opazujem, kako rasteta. Vsaka od njiju je podedovala nekaj od mene, bodisi fizično bodisi značajsko.« Prizna pa, da ga znata oviti okrog prsta. »Oče ima do hčera pač mehko srce,« pravi. In Jurijevo vsekakor pripada njima.