Poglejte, kako se je znana slovenska pevka imela na snegu (Suzy)

Nekateri se po napornem delu najraje zavalijo na kavč, da si malce odpočijejo. Vendar to ne velja za Nino Pušlar. Tudi če je za njo še tako zahteven koncert, se vedno odloči za avanturistično preživljanje prostega časa.

Še pred kratkim se je grela na vročem azijskem soncu, zdaj pa združuje zlate žarke in belino mrzlega snega. Nadvse rada se spušča po zasneženih in urejenih strminah, saj je telesna aktivnost njen način sproščanja. Šviganje po strmini ji že od nekdaj omogoča pobeg od stresa, ob katerem lahko odmisli skrbi in se prepusti adrenalinu.

Nato je snela smučke in se prepustila soncu ter odlični družbi. Foto: osebni arhiv/instagram

Ne boji se hitrosti, čeprav daje prednost varnosti in pazljivo vijuga v popolni smučarski opremi. Še toliko lepše je, kadar jo z neba pozdravlja toplo sonce, da se lahko vmes odpočije in osonči sredi gora. Pevka resnično zna uživati.