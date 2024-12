Nina Pušlar: Letos bom sama skuhala pojedino (Suzy)

Šestintridesetletna pevka iz Ivančne Gorice je že pet let največkrat predvajana slovenska glasbena izvajalka, a kljub veliki prepoznavnosti in priljubljenosti ostaja simpatična, preprosta in prizemljena ženska. V praznični december je vstopila z veliko novico, in sicer je oznanila veliki koncertni spektakel, ki ga bo priredila 20. junija prihodnje leto v kraju, kjer je odraščala. Vrhunska glasbenica nam je v iskrenem intervjuju zaupala, kakšni bodo njeni prazniki in leto 2025, ko obeležuje dvajset let kariere.