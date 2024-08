Nina Ivanič Rep z možem obiskala poseben kraj: »Iz srca sva se nasmejala, takrat in zdaj« (Suzy)

Igralka Nina Ivanič Rep in njen mož Matjaž Rep sta se ob nedavnem obisku Bleda spomnila enega najlepših dni v njunih življenjih. Nostalgična zakonca sta namreč podoživela trenutke, ko sta si 18. marca pred 24 leti na otoku izmenjala poročne zaobljube in si za vedno prisegla zvestobo. Čeprav je od takrat minilo skoraj četrt stoletja, priznavata, da sta tudi danes energična in razigrana kot takrat, ko sta šele dobro zakorakala po skupni poti. »Obujala sva spomine na najino poroko, ki se je zgodila pred leti. Iz srca sva se nasmejala, takrat in zdaj,« je priznala igralka. Matjaž je svojo drago N...