Nič več ni osamljena (Suzy)

Nicolo Coughlan, ljubljenko občinstva, so ujeli med večernim sprehodom z njenim novim fantom Jakeom Dunnom. Spoznala sta se med snemanjem nove nadaljevanke Renegade Nell, zgodovinske fantastične serije iz 18. stoletja, njuno prvo skupno fotografijo je objavil soigralec na instagramu. Veliko se je ugibalo, dokler niso 37-letne zvezdnice Bridgertona s 24-letnim igralcem prvič videli skupaj v javnosti, ko sta avgusta obiskala festival All Points East. Na novih fotografijah, ki so jih posneli pred tednom dni, so igralko opazili, kako se z roko v roki z Jakeom vrača domov po romantičnem večeru.

Par rad igra scrabble v pubih v severnem Londonu, kjer igralka živi.

On je rojen Londončan, ona prihaja iz Galwaya na Irskem, vendar že od leta 2016 živi v prestolnici, ker je tu več igralskih priložnosti. A življenje je bilo zanjo osamljeno. »Težko mi je bilo. Bila sem tako osamljena, ko sem se preselila,« je povedala. »Ker sem deklica, so me ljudje na podzemni železnici ves čas s komolci udarjali v glavo. Prvo leto je bilo obupno, sovražila sem tisti čas.« Osamljenosti je zdaj vsekakor konec.