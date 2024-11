Neustrašna Rebeka Dremelj (Suzy)

Počasi smo se že navadili na to, da nas Rebeka Dremelj z ničemer več ne more šokirati. Resnično je zmožna vsega. Tudi skoka na glavo, iz letala, ki se podi po nebu. Pristala je na spust s padalom v tandemu, saj je varnost vendarle na prvem mestu.

Moramo ji priznati pogum, čeprav pravi, da so se ji kolena bolj šibila pred premiero monokomedije Jamska ženska kakor med čakanjem na skok s padalom. »Nisem vedela, da se ne bojim višine. Seveda sem kričala od vzhičenja, in če me vprašate, ali bi vse to še enkrat ponovila, bi rekla, da je bilo za zdaj dovolj adrenalina,« se nasmehne pevka in igralka, ki je krompirjeve počitnice izkoristila za delovni oddih.

Z družino so šli na križarko, kjer bo nastopila z gledališko uspešnico, s katero je nasmejala že pol Slovenije.