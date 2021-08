Neučakani Anej Piletič odšteva dneve do poroke

Mlajši član dua BQL Anej Piletič se je pred kratkim z zaročenko Izo mudil na počitnicah na Sardiniji, kjer sta si nabirala moči za nove podvige. Eden od njih bo zanju še poseben izziv, po drugi strani pa pravita, da gre za sladke skrbi. Že prihodnji mesec si bo mladi par obljubil večno zvestobo, in čeprav sta glede priprav na poroko zelo skrivnostna, sta kljub temu razkrila, da že imata prstana. Za slednja je poskrbel Anejev brat in drugi član dvojca BQL, ki ju je naročil ter parček neizmerno osrečil in presenetil. »Zakuhal nama je najboljše predporočno darilo, kar jih obstaja! Sprva naju je bilo strah, da si ne bova znala izbrati prstana, na koncu pa se je vse skupaj izkazalo za nepozabno izkušnjo,« je priznal Anej, ki je še razkril, da se bosta z Izo poročila v mestu, kjer je preživela otroštvo – Celju.

Komentarji: