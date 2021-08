Nesrečni Burak v težavah po vrnitvi s počitnic

Igralec je po zasluženi sprostitvi doživel šok.

insta s sinompoletje do pred kratkim preživljala v turškem Bodrumu. Vtisi s sanjskih dvomesečnih počitnic pa so se hitro porazgubili, ko se je družina vrnila domov in ugotovila, da se je eden od požarov, ki trenutno divjajo po Turčiji, močno približal njihovemu razkošnemu domu v ribiški vasici Gümüşlük. Čeprav so gasilci požar kmalu obvladali, je bila okolica igralčeve hiše ovita v dim. Igralec je posnetek požara, ki je divjal v bližini njegovega doma, delil tudi na spletu.Vznemirjena družina, ki je medtem odpotovala v svoj drugi dom v Istanbulu, naj bi že iskala novo nepremičnino. Glede na Burakov prav nič skromni zaslužek nove nepremičnine gotovo ne bo težko najti, saj je za eno samo epizodo v seriji Osman, ki jo je snemal nazadnje, prejel 46.000 evrov. Zaradi tega bajnega honorarja naj bi šel sicer krepko na živce soigralcem iz zgodovinske telenovele.