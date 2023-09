Nekirurško odpravljanje bolečine: Ne moremo spremeniti preteklosti, lahko pa svoj odziv nanjo (Suzy)

Na Baliju je odkrila svoje poslanstvo, saj je začela po učenju pri šamanu bolj poglobljeno čutiti ljudi. Pravi, da nam telo z bolečino pove, nekaj ni v redu, za njo pa se vedno skrivajo potlačene travme in ujeta čustva iz otroštva, časa v maternici ali pridobljena v odraslosti. S posebno tehniko jih lahko sprostimo iz telesa in ozavestimo vzrok za zdravstvene težave. Bolečina mine, ljudje pa se čustveno, miselno in energijsko osvobodijo.