Mladoporočenca Lejla in Klemen Bučan pri načrtovanju poroke nista slutila, da bo njun najsrečnejši dan razglašen za praznik skupnosti. Zato bo v srcih ostal neizbrisan spomin na dan solidarnosti vselej, ko bosta 14. avgusta praznovala obletnico ljubezni. Uprizorila sta pravo pravljico. Bilo je res nebeško, saj je bila lokacija v restavraciji NEBO. Svati so se najprej zbrali na terasi, na kateri je potekal obred. Preden sta na prizorišče stopila ženin in nevesta, je povabljence raznežil prihod njunega sina Kasperja, ki je z rožico v roki stopical v spremstvu ljubke deklice. Sledil je uradni de...