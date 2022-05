Nataša Pirc Musar je zaljubljena v novega lepotca

Nekdanja novinarka, informacijska pooblaščenka in odvetnica Nataša Pirc Musar je vsestranska ženska, ki goji veliko ljubezen do potovanj, glasbe, peke odličnih slaščic in ne nazadnje tudi jeklenih mrcin. Navdušena motoristka je že dobrih dvajset let, pred dnevi pa je prenovila svoj vozni park in se prijateljem pohvalila z lepotcem, s katerim bo v prihodnjih mesecih pridno nabirala kilometre.

»Nov motor je registriran in pripravljen na potepanja. Svoboda in veter, užitek, sprostitev,« je zapisala ob fotografiji, na kateri ponosno in v motoristični opremi pozira ob svojem jeklenem konjičku. Svojo motoristično kariero je Pirc Musarjeva začela na čoperju, nato pa si je zaželela hitrejšega motorja, kar dokazuje, da je ženska, ki si upa in se ne boji hitrosti.