Astrologinja Lenka: Najbolje bo, da čim več časa preživimo v tišini

Luna je prešla v znamenje raka, v znamenje, kjer ji najbolj ustreza, saj je tu njen dom, njeno vse.

Če ne bi kasneje Luna prešla v kvadrat z Marsom, bi bilo to super in ne bi bilo tako stresno, če oba planeta ne bi bila v svojih domovinah in brez svojih dispozitorjev, torej če bi se premaknila ali ušla iz kakšne težke situacije. Ker ta kvadrat ni prav nič lahek, ker gre vse neposredno, odprto, brez ovinkarjenja in brez olepševanja vsega, kar se naredi, naredi, pravi.

Luna je preveč čustvena in preveč občutljiva, da bi se uprla takšni sili brez posledic. Edina možnost je, da se umakne in se ne spušča v nobeno razpravo, dokazovanje, kdo ima prav in kdo ne, saj le tako lahko začuti izdajo in zbadanje besed neposredno v srcu, izključeno pa ni niti kakšno fizično maščevanje. In spet se sprašujemo, kdo lahko tako nesramno ravna s čustvi do nekoga, ki mu je mar.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je še vedno v znamenju rib, edino v enem letu je prišel do sredine znamenja. Katere druge dolgove izterjuje s svojim čustvenim in duševnim stanjem? Kaj še čisti globine naše podzavesti, ki prihajajo na površje? Pripravljeni in zavestni smo, da jo sprejmemo, kar bi bilo boleče, a tudi dobro, sicer jo pustimo nedokončano in dodamo samo še več nečistosti in umazanije, ki jo nosimo v čustvih. Zato je vedno najbolje, da se v čim večji tišini »pogovarjamo sami s seboj« in poiščemo pot naprej. Odvzeti breme z duše in narediti prostor za boljše stvari, saj sicer Saturn ne pusti naprej.