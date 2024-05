Velika iskalna akcija na območju naselja Soča: Wernerja so nazadnje videli v četrtek

Na območju naselja Soča od petka poteka iskalna akcija. Policisti, gasilci, pripadniki enote z reševalnimi psi in člani društva za reševanje iščejo 44-letnega Nemca Wernerja Nilsa Bastiana, za katerim se je vsaka sled izgubila v četrtek zvečer. Pogrešani je bil nazadnje opažen v četrtek, 9. maja 2024 okoli 21.45 v enem od tamkajšnjih kampov v naselju Soča, od koder je nato odšel neznano kam.

V petek je bilo Iskanje usmerjeno predvsem na strugo reke Soče z njenimi bregovi. Iskalna akcija je potekala pod vodstvom PP Bovec, pri iskanju so poleg policistov in pripadnikov gorske policijske enote PU Nova Gorica sodelovali tudi pripadniki GRS Bovec, več članov enote reševalnih psov, gasilci PGD Bovec. Prav tako sta bila v reševanje vključena tudi pripadnika Društva za reševanje iz vode Slovenije, ki sta strugo pregledovali s kajaki. Pri sikanju je skupno sodelovalo več kot 40 ljudi, pomoč pri iskanju so nudili tudi domačini in njegovi prijatelji.

V dopoldanskem času je pri iskanju pomagal tudi policijski helikopter. Pripadniki gasilcev so teren pregledali tudi z dvema dronoma. Kljub številnim izvedenim aktivnostim pogrešani nemški državljan Nemčije med včerajšnjo iskalno akcijo ni bil najden.

Iskalna akcija na tem območju se bo nadaljevala tudi danes. Policistom so se pri nadaljevanju današnje iskalne akcije pridružili tudi pripadniki drugih reševalnih služb: gasilci, pripadniki enote z reševalnih psov in člani Društva za reševanje iz vode. Skupno Nemca išče približno 20 ljudi.

Policisti so v opisu zapisali, da je pogrešani visok 180 cm, suhe postave, krajših pristriženih las, oblečen v modro majico z dolgimi rokavi in sive kratke hlače.

» Vse, ki bi o pogrešanem nemškem državljanu imeli kakršne koli informacije oz. bi ga opazili, zaprošamo, da o tem nemudoma obvestijo policiste najbližje policijske postaje oz. pokličejo na znano interventno številko Policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200,« so še zapisali.