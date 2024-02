Nastja Gabor: Preprostost je recept za srečo (Suzy)

Leta 2011 je nastopila v drugi sezoni šova Slovenija ima talent, se predstavila v Misiji Evroviziji, po ustvarjalnem premoru začela nizati skladbe in v 6. sezono šova Znan obraz ima svoj glas vstopila kot prepoznavna pevka. Mamo dveh otrok javnost pozna tudi kot zaročenko Luke Basija, ki je z bodočim možem napisala skladbo Letim.

V leto 2024 ste zakorakali z zgodbo o noro zaljubljenem paru. Projekt je za vas zelo oseben in poseben, saj ste besedilo in glasbo napisali z zaročencem Luko Basijem, poleg tega je vaš kitarist Matevž med snemanjem videospota v Monaku zaprosil izbranko Katarino. Zdi se, da letite na krilih osebnih in glasbenih uspehov.

Od nekdaj sem zelo osebno vpeta v glasbo, ki jo ustvarjam, še posebno od izida skladbe Mama. Letos se bova z Luko poročila, a skladba ni toliko vezana na poroko kot na dejstvo, da na krilih ljubezni letiva že sedem let. Pravzaprav več, saj sva bila kot najstnika nekaj let par, nato so se najine poti razšle, a sva se na srečo spet našla. (nasmeh) Zdi se mi, da nama dobro uspeva. Drug drugega razveseljujeva, spoštujeva, predvsem je ves čas med nama iskrena ljubezen.

Torej sta v skladbi Letim pustila močan ljubezenski pečat?

Zagotovo. Besedilo je zelo preprosto, v njem ni velike filozofije, ki se na neki način skriva v ozadju. Ljudje prehitro izgubimo krila, pogosto nam jih prikrajšajo drugi ali si to naredimo sami. To ne velja samo za ljubezen, temveč za vse odnose. Topli človeški odnosi mi na splošno zelo veliko pomenijo in ne razumem, ko ljudje pravijo, da so se nekoga naveličali. Če v odnos ne vlagaš, niti ne moreš vedeti, kako lepo je lahko. Le vložen trud lahko obrodi sadove, tako v prijateljstvu kot ljubezni.

Besedilo ste opisali kot preprosto. Bi tako opisali vajino ljubezen?

Bi. Včasih se mi zdi, da ljudje od ljubezni in odnosov pričakujejo ne vem kakšno pompoznost, premalokrat pa se zavedajo, da je včasih za iskrico dovolj le sprehod. Preprostost je recept za srečo, poleg tega sta partnerja tista, ki predstavljata središče razmerja, ne drugi ljudje. Midva se dobro zavedava tega, da sva pomembna midva in otroka, ne to, kaj bosta rekli moja ali njegova mama. Živiva svoje življenje in lepo nama je.

Z Luko sta že sodelovala, a skladba Letim je prva, ki sta jo ustvarila popolnoma sama. Kako bi opisali to sodelovanje, v katerem se ne prepletajo le glasbene, temveč tudi ljubezenske niti?

Lepo je. Doma imava studio, v katerega se zapreva in ustvarjava, ob tem spijeva kozarec vina, se pogovarjava in uživava. Iskreno si poveva, kaj čutiva in kako se počutiva, kar je verjetno razlog, da sva tako ustvarjalna. Noro se dopolnjujeva in vse skladbe, ki sva jih ustvarila, so se preprosto zgodile. Brez stresa.

Vrniva se h kozarcu vina. Ali to pomeni, da imata zmenek kar sredi studia?

Recimo! Znava poskrbeti za sproščujoč in romantičen ambient. (smeh)

Oba sta zelo aktivna in zaposlena, glasbeni svet pa je lahko marsikdaj neizprosen. Kako kot par kljubujeta medijskemu direndaju, ki vaju pogosto obkroža?

Prišla sva do točke, ko se znava umakniti in biti zgolj midva. Na začetku je bilo precej težko, saj so Luko prepoznali na vsakem koraku in skoraj nikjer ni bilo miru. Zdi se mi, da znam odločneje postaviti meje kot on, nimam težav nekomu reči, da tam nisva kot glasbenika in da si za svojo družino želiva miru. On je imel s tem na začetku težave, a je spoznal, da vse lahko počaka in da je v tistem trenutku najpomembnejša družina. Pravi oboževalci razumejo, da za vse obstaja čas in kraj ter da je včasih treba počakati. Vendar se nikoli in nikjer nisva počutila kot zvezdnika, saj se zavedava, da so oboževalci najina ekipa, ki naju spodbuja na vsakem koraku, za kar sva jim noro hvaležna.

Premišljevala sem o tem, da smo mediji v zadnjih letih o vas pogosteje pisali kot o srčni izbranki Luke Basija kot poudarjali, da ste tudi sami glasbenica. Je bilo to za vas moteče?

(v šali požuga s prstom) Seveda me je motilo, nisem pa vam tega zamerila. Res je, da v določenem obdobju nisem bila tako aktivna. Pet let sem sicer aktivno nastopala, a nisem ustvarjala skladb, po katerih bi me ljudje poznali, zaradi tega v javnosti nisem bila izpostavljena kot glasbenica. Marsikdo si je z različnih festivalov in iz oddaj zapomnil moje ime, a v nekem obdobju poslušalcem nisem prav veliko dala. Oddaja Znan obraz ima svoj glas je naredila svoje, po mojih nastopih in preobrazbah se je namreč kar bliskalo od naslovov. (smeh)

Zdi se mi, da vam pretirana pozornost ne ugaja preveč. Imam prav?

Z veseljem sodelujem z mediji in povem kaj o sebi, a nisem željna pozornosti in blišča. V življenju imam natančno določene prioritete in menim, da je smisel mojega glasbenega potovanja ustvarjanje, ne slika, ki se o meni prikazuje v javnosti. Če to ljudje še začutijo, sem svoje dosegla.

Slišati ste zelo zadovoljni z življenjem. Kako bi ga ta trenutek opisali?

Dogajajo se mi velike stvari. V poletnih mesecih se bova poročila, na Koroškem gradiva hišo, lani je vrata odprl najin glasbeni center Balu. Za nama in pred nama je izjemno obdobje, jaz rada rečem, da sem kot ženska in glasbenica zacvetela, ko sem postala mama. Otroka sta mi dala neverjetno veliko energije.

Se Tai in Tia zavedata dogajanja okrog vaju z Luko?

Tai je star pet, Tia pa štiri leta. Zdi se mi, da glede na to, s kakšnim poklicem se ukvarjata očka in mamica, vse skupaj zelo lepo sprejemata. Sta del najinega glasbenega sveta, prisotna in aktivna sta na vajah v glasbenem centru, ljudje ju poznajo in ju imajo radi. Sta zdrava in radovedna otroka, kar je glavno.

Predvidevam, da sta po vaju podedovala čut za glasbo.

Sta zelo muzikalna otroka. Kot pričakovano! (smeh) Trenutno sta v obdobju, ko jima je nerodno nastopati pred občinstvom, a ju prav nič ne siliva. Rada se zapreta v mojo učilnico, kjer po navadi priredita pravi glasbeni šov. Glasbeni svet je lahko neizprosen in zna pustiti grenak priokus, čeprav sama osebno nimam nobene zelo neprijetne izkušnje. Razmišljam o tem, kaj se bo zgodilo, če se bosta odločila iti po najini poti, a menim, da je iskrenost tista, ki nam vsem, ki se z glasbo ukvarjamo, lahko olajša življenje.

Prej ste mi zaupali, da se bosta poročila v poletnem času, a datuma ne želite razkriti, saj pravite, da si takrat želita le miru in ljudi, ki vama pomenijo največ. Poroka bi se morala zgoditi lani avgusta, a sta jo zaradi poplav prestavila. Kako se spominjate tiste obdobja?

Vse sva že imela pripravljeno, a žal je imela narava druge načrte. Tisti dan je bil resnično težak, ne zaradi tega, ker sva odpovedala poroko, navsezadnje se mora takrat človek zabavati in uživati, temveč zaradi vseh ljudi, ki so ostali brez strehe na glavo. Predlagali so nama, naj poroko prestaviva za nekaj dni, a sva se odločila, da jo raje odpoveva. Oba namreč prihajava s Koroške, kjer je bila situacija zelo slaba. Poroka je razumljivo padla v drugi plan, saj so bile v tistem času pomembnejše druge stvari.

Ker sta imela že lani vse pripravljeno, verjetno letos ne občutita takšnega pritiska?

Imava čudoviti organizatorki, ki razumeta vse najine želje. Prav nič nisva komplicirala, čeprav sva imela prste vmes pri oblekah in glasbi. Rekli sta, da je z nama pravo veselje sodelovati, saj sva preprosta. No, vidite, spet sva pri tej besedi! (smeh) Jaz sem si sicer dvakrat premislila glede obleke, a sem si potem zabičala, da ne smem pomeriti nobene več, sicer se ne bom znala odločiti. Pripravljena sva.

In tokrat boste v ospredju, če si tega želite ali ne. Bosta na lastni poroki tudi zapela?

(smeh) Bova! Predvsem si želiva dobre zabave in da bi ljudje z nama uživali in pozabili na vse skrbi. Presrečna sva, da sta lahko otroka del tako čudovitega dneva. Bila sem na poroki svojih staršev, mislim, da sem obiskovala prvi razred osnovne šole. Njuno poroko imam v čudovitem spominu, saj sem takrat veliko plesala.

Po izobrazbi ste socialna pedagoginja. Kaj vas je gnalo v ta študij?

Občutek, da je tako prav. Ta študij mi je dal veliko, saj sem spoznala druge in sebe. Predvsem sebe. Učitelj, ki zna dvigniti in motivirati učenca, je srečen in zadovoljen. Tisti, ki ves čas išče neznanje in slabo voljo, mora še veliko delati na sebi. To so velika spoznanja, ki sem jih dobila v času študija in pozneje. Spet bi rada uporabila meni ljubo besedo – preprostost. Če smo ljudje preprosti, je preprosto tudi življenje.

