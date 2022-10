Na Zanzibar znani Slovenci v vseh letnih časih (FOTO)

Pred dolgimi leti so fantje iz skupine Čuki prepevali refren 'ko v Zanzibarju že sonce zahaja, pri nas je še noč', zdaj pa tudi sami vedno pogosteje drvimo v objem te sanjske dežele.

Zdi se, da ta rajski afriški otok še nikoli ni bil bolj priljubljen kot zadnje leto, ko so si lahko navdušeni popotniki malce oddahnili in se na pot po nebu podali skoraj v enakih razmerah kot nekoč.

Tudi znani Slovenci in Slovenke so v zadnjih mesecih pohiteli na ta otok začimb, kjer Afrika sreča arabski svet in Indijski ocean, mehke peščene plaže, zgodovinska mesta in osupljive naravne prizore.

Marca je simpatična pevka Saša Lendero spakirala kovčke in s prijateljicami odpotovala na rajski otok, kjer si je baterije polnila brez družbe svojega Mihe in njune Arie. »Zanzibar je bil čudovita izkušnja, moja duša in telo pa sta si pod soncem nabrala novih moči,« misli o nepozabnem potovanju strne pevka.

Tanja Ribič, Branko Đurić - Đuro in njuna mlajša hči Ela so bili navdušeni nad lepotami eksotičnega Zanzibarja. Tanja je priznala, da se je na potovanje odpravila predvsem zato, da bi poiskala izjemno redek in drag kamen tenzanit, a se je domov vrnila brez njega. Kljub temu je uživala v pogledu na neokrnjeno naravo, v spomin pa se ji bo še posebno vtisnilo druženje z želvami velikankami.

Rebeka Dremelj ima res dolge noge, toda pri skokih v višino se z nasmejanimi Masaji ni mogla kosati. Je pa zato nastala čudovita fotografija v spomin na deželo, v kateri so doma optimistični in dobrovoljni ljudje, s katerimi so Rebeka, njen Sandi in hčerki Šajana in Sija stkali pristne prijateljske odnose.

Družinske počitnice na vzhodu Afrike si je letos privoščila tudi športna novinarka Milena Novak. Med sprehodi po tamkajšnjih vaseh se je fotografirala z lokalnimi prebivalci in deklice navdušila s svojimi svetlimi dolgimi lasmi. »Nepozabna in čudovita izkušnja,« vtise na kratko strne Novakova, ki si je omenjene počitnice zapomnila predvsem po prijaznih domačinih, plavanju z želvami in sprehodi po belih peščenih plažah.