Slovenijo bo na olimpijskih igrah zastopal sin legendarnega veslača (Suzy)

Daljnega leta 1992 je bila vsa Slovenija na nogah, ko sta Iztok Čop in Denis Žvegelj v dvojcu brez krmarja osvojila prvo olimpijsko kolajno za Slovenijo in se z zlatimi črkami zapisala v športno zgodovino. Po dvanajstih letih bo imelo slovensko veslanje znova predstavnika na olimpijskih igrah. In to ne katerega koli, temveč je to uspelo Denisovemu sinu Isaku.

»Zelo sem zadovoljen, to je velika tekma v karieri, ki se je zelo veselim. Veliko mi pomeni tudi, da je bil moj oče na olimpijskih igrah v Barceloni,« pravi o uresničenih sanjah 23-letni Blejec.

Na olimpijadi bo branil barve slovenske zastave. FOTO: Fan club Isaka Žveglja

Pred desetletji je njegovemu očetu in Čopu do medalje pomagal trener Miloš Janša, ki zdaj bdi tudi nad Isakom. Mladenič je zelo zadovoljen z njim in mu ni težko trdo delati. Napovedujejo mu, da bo lahko posegel po najvišjih mestih, če bo le še naprej tako garal.