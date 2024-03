Mychy: Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Danes častimo vas, nosilke življenja, čarobnice sveta in večne varuhinje ljubezni. Ob tej priložnosti praznujemo vašo moč, lepoto in edinstveno sposobnost, da ustvarjate čudeže tam, kjer drugi vidijo le temo. Vsaka izmed vas nosi v sebi notranjo boginjo, ki sije kot zvezda na nebu. Vaša modrost, sočutnost, ljubezen in pripadnost so vir navdiha za nas vse. Ste neprecenljivi dragulji, ki bogatite svet okoli sebe. Svojo moč kažete v neštetih oblikah – od nežnih dotikov do neustrašnih dejanj.

Vaša ljubezen je kot zdravilna roka, ki celi in boža srca v stiski, vaše sočutje kot topel objem, ki daje tolažbo v najtemnejših trenutkih. Pustite za seboj bolečino, naj odpade težko breme, ne dovolite, da vas vleče v dramo. Svet je vaš oder in vi ste zvezda tega spektakla. Zasijte v svetosti svetlobe in dovolite svoji notranji luči, da osvetli pot tudi drugim. Spomnite se, kako neverjetni ste in koliko svetlobe nosite v sebi. Ko stopate po poti svojega srca, si dovolite biti v polnem sijaju svoje biti, brez zadržkov ali dvomov. Vsak korak naj bo ples vaše duše, vsak nasmeh naj bo odsev vaše notranje radosti.

Zasijte tako močno, da boste zasenčili vsako temo, ki se lahko pojavi na poti. In delite svojo svetlobo z drugimi, da jih napolnite s toplino svoje prisotnosti. Spomnite se na moč ljubezni, ki jo nosite v sebi. Vaša ljubezen je kot neizčrpni vir, ki hrani duše vseh, ki imajo srečo, da jih imate ob sebi. Dajte si priložnost, da svojo ljubezen delite s svetom okoli sebe, da jo širite kot žarek sonca, ki segreva vse na svoji poti. Bodite ljubezen, ki jo želite videti v svetu, in pustite, da se vaše srce odpre in zasije v polnem blišču brezpogojne ljubezni.

Naj bo današnji praznik opomin, da se vedno zavedate svoje notranje boginje, svoje neizmerne moči in neprecenljivega pomena v svetu. Bodite ponosne na to, kar ste, in nikoli ne pozabite, da ste vredne vse ljubezni in spoštovanja.