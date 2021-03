»Najina zaroka ni bila nič posebnega. Hodila sva že šest mesecev, ko mi je Igor, kar tako sredi večerje, rekel: Ej, bi se ti poročila z mano? In jaz sem rekla da,« se smeje podjetnica Tanja Skaza. Romantika je prišla na vrsto pozneje, ob tisti priložnosti pa ji je njen dragi na roko nataknil tudi zaročni prstan. Kar nekaj časa je preteklo, preden sta se zaročenca sprehodila pred matičarja. Nevesta je nosila obleko s podpisom znanega modnega oblikovalca. »Prestavila sva jo, ker sem vmes zanosila,« pojasni Tanja in doda, da si je želela na poroki plesati in uživati, kar b...