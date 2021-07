Mladenka pri 95 letih

Ženska za zgled!

Čudovit odsev predanosti, ljubezni do igre in življenja, predvsem pa odkritosrčna prijateljica in kolegica z neverjetno mladostno energijo. Težko bi našli vse presežnike, s katerimi bi opisali gospo, ki so se ji v matičnem gledališču ljubljanske SNG Drame poklonili ob praznovanju častitljivih 95 let.Ta vsestranska igralka je blestela na odru, pred televizijskimi in filmskimi kamerami, v svoji bogati karieri pa je nanizala skoraj sto vlog, kar jo uvršča med legende slovenske umetniške elite. Jubilantka, ki je še pred kratkim pomagala študentom pri različnih igralskih projektih, je za svoje delo prejela vrsto nagrad, nazadnje nagrado bert za življenjsko delo na področju filmske igre.Navdihuje nas s spoštljivim staranjem in dejstvom, da leta nikoli niso ovira za doseganje ciljev, saj je kljub zavidanja vredni obletnici življenja še vedno lahko občudujemo pri igralskih podvigih. Še na mnoga leta, spoštovana Mežanka, gospa Ivanka.