Minulo leto je bilo pestro

Številnim ni zmanjkalo navdiha za ustvarjanje novih skladb, tako se je leta 2021 v glasbeni zakladnici znašlo veliko novih polk in valčkov, ki so našli pot do src poslušalcev in poslušalk.

Ansambel Špas z Evo bomo prihodnji petek videli in slišali na TV Slovenija, in sicer v oddaji Zimski pozdrav.

Priča smo bili tako veselim kot malo manj veselim dogodkom, od petih festivalov so bili izvedeni trije, in sicer Vurberški, Ptujski in festival pod Pohorjem v Oplotnici, medtem ko so naši zamejski rojaki v Števerjanu in KUD Graška Gora izvedli le revijo. Nekateri ansambli so obupali in se poslovili, prav tako so to storili nekateri posamezni člani ansamblov, ki so bodisi našli nove izzive ali jih še vedno iščejo.

Priča pa smo bili celo nekaj presežkom. Med slednjimi je zagotovo vredno omeniti neverjeten in v svetu edinstven dosežek Štirih kovačev, ansambla, ki je konec leta prejel certifikat o vpisu v Guinnesovo knjigo rekordov. S pisnimi, slikovnimi in drugimi viri so namreč uspeli dokazati, da so najstarejši še vedno delujoči narodno-zabavni ansambel na svetu, saj so na sceni že 67 let. In še vedno bodo z veseljem zaigrali, ko bodo dobili priložnost za to.

Luka Sešek se je uspešno vklopil v delo Ansambla Saša Avsenika.

Na Televiziji Slovenija, v oddaji Zimski pozdrav, ki jo vodi voditeljica Darja Gajšek, jih bomo videli in slišali zaigrati že drevi (ta petek), ko bosta Franc in Hermina Šegovc osrednja gosta oddaje. V Zimskem pozdravu bodo nastopili še Gadi, Dejan Vunjak in trije ansambli, ki se bodo z valčki potegovali za finale festivala Slovenska polka in valček. To so ansambli S.O.S. kvintet, Generacija in Ansambel Gašperja Kavška. Precej odmevna novica je bila, da se je Dejan Zupan, pevec Ansambla Saša Avsenika (ASA) po dobrih desetih letih odločil za nove izzive, omenjenemu ansamblu pa se je kot pevec pridružil Luka Sešek, ki se je že izkazal ne le kot odličen vokalist, pač pa ob sopevki Luciji Selak poskrbi še za humor. Prav tako se je odločil pevsko kariero v Ansamblu Petra Finka zaključiti pevec Denis Zupan, a je še pred koncem leta z Dolenjske prav tako prišla vesela vest, da so zanj našli ustrezno nadomestilo. Ansamblu in sopevki Urški Klobučar se je namreč pridružil pevec Matej Mešl. Z njim so že posneli prvi valček z naslovom Decembrska pravljica, za katerega je glasbo ustvaril sam vodja in harmonikar ansambla Peter Fink, besedilo pa je delo Vere Šolinc.

Ansambel Petra Finka z novim pevcem Matejem Mešlom

Mimogrede, Eva Šolinc, Verina hčerka, se vse bolj uveljavlja kot uspešna pevka. Ne le solistična, spremljali smo jo lahko v kvalifikacijah za Emo freš kot Evito, pač pa jo slišimo tudi v narodno-zabavni glasbi. Že prihodnji petek jo bomo v oddaji Zimski pozdrav videli v zasedbi Špas z Evo, ki se bo ob Ansamblu Zdomarji in Krjavelj prav tako predstavila z valčkom za finale Slovenska polka in valček, v oddaji pa bo osrednji gost Toni Verderber, harmonikar in vodja belokranjskega istoimenskega ansambla Tonija Verderberja iz Starega trga ob Kolpi. V oddaji pa bodo gostili Murne iz Šentjurja in Ansambel Naveza iz Koroške. Očitno bo pestro tudi letošnje leto.