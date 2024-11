Miha Šalehar: To je fino obdobje življenja (Suzy)

Radijec in pisec, ki je prejšnji teden svojo knjižno uspešnico Notranji pir poleg gledališke monokomedije nadgradil še z izdajo zvočnice, ki vam jo prebere kar sam, se je v torek srečal z abrahamom. Dobro razpoloženega so si ga sodelavci privoščili že v jutranjem programu Vala 202 in mu ob številnih zbadljivkah glede let priznali, da vseeno še ni tako zelo star, dan pa je imel pozneje rezerviran za svoje najljubše in najbližje ljudi – družinske člane in prijatelje. Mihi je v nedavnem intervjuju za našo časopisno hišo sicer povedal, da iskreno misli, da je v finem obdobju življenja. »Številke 50 me ni totalno nič strah, čeprav je, roko na srce, malo bedna. Že eno leto vsem razlagam, da sem star petdeset let, čeprav sem ugotovil, da sem navadna pi***, ker to počnem zato, da mi ljudje odgovarjajo, da res nisem videti toliko star, kar mi blazno godi,« je priznal v svojem slogu hudomušno. Če so se še pred nekaj desetletji zdeli ljudje, ki so srečali abrahama, že čisto pravi starčki, se danes zdijo še precej mladostni. Ne vsi! A on je zagotovo en od njih in tudi v uredništvu mu želimo vse najboljše ter še mnogo zdravih, ustvarjalnih let.