To me pogosto vprašajo pari, ki pridejo v Svetovalnico. Mnogi sobivajo kot cimri, komunikacija med njima se plete bolj ali manj okoli tega, katerega otroka kdaj kdo kam pelje na dejavnost, kdo bo plačal katero položnico ali kredit, o njiju pa ni nobene besedice več. Rutina in samoumevnost sta na vrhuncu, odtujeno se zvečer zvalita vsak na svojo stran postelje. Ali eden zaspi pred televizijskim zaslonom na kavču v dnevni sobi, drugi v postelji ali s katerim od otrok. Možnosti je več. Le njiju ni več v skupni strastni zakonski postelji. Pomembno je, da smo iskreni do sebe. Če zgolj ena stran že...