Materinska Helena Blagne: Za sina le najboljše

Praznovanje rojstnih dni je pri Heleni Blagne posebno doživetje. Zlasti takrat, kadar slavi njen sin Kristijan, s katerim imata zelo iskren, odprt in zaupanja vreden odnos. Edinec ima za sabo zelo pestro študijsko obdobje, zato ga je mama ob njegovem osebnem prazniku povabila na dvorec Zemono, kjer kraljuje kuharski šef Tomaž Kavčič.

Samo vrhunska kulinarika je najboljša za tako pridnega, vzornega študenta pravne fakultete in Helena se je tudi tokrat izkazala s presenečenjem. Na meniju so bile same specialitete, vse v znamenju dobrih ocen, ki krasijo sinov indeks. Noben izpit ni pretežak zanj in očitno bo kmalu dobila ambicioznega diplomanta, ki bo z veliko verjetnostjo nadaljeval svojo akademsko pot. Do takrat pa bo še naprej užival ob ekskluzivnih kulinaričnih izletih.