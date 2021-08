»Čeprav moji starši niso bili kaj prida povezani s športom, oče sploh ne, mama pa je bila v mladih letih košarkarska sodnica, sem od mladih nog strastna ljubiteljica formule 1. Sprva me niso jemali preveč zares, ko sem govorila, da bom šla nekoč na dirko in naredila intervju z Michaelom Schumacherjem. Vso mladost nisem zamudila niti enega prenosa tekem. Ko sem šla na morje, sem domače prosila, naj mi prenos dirke posnamejo na kaseto VHS, in jim zabičala, naj mi ne povedo, kako se je razpletla,« se spominja Eva Koderman Pavc, ki se je v otroških letih ukvarjala z različnimi športi, ...