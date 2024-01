Luka Sešek se je s trdim delom znebil odvečnih kilogramov (Suzy)

Uspešno se je vklopil v delo Ansambla Saša Avsenika. FOTO: Osebni arhiv

Pred tremi leti je sprejel vabilo Saše Avsenika, naj se pridruži njegovi legendarni zasedbi in zabava ljudi doma in v tujini. V ansamblu se je dobro znašel, z veseljem se je naučil vseh Avsenikovih pesmi in oblekel narodno nošo.

Ker pa je odlični glasbenik tudi velik ljubitelj kulinarike, ki zna zelo spretno vrteti kuhalnico, je ta ljubezen pustila posledice na njegovem telesu.

Odločni Luka je čisto potihoma napovedal boj kilogramom. Začel se je ukvarjati s športom in spremenil način prehrane. Vztrajnost se mu že dobro pozna, saj je videti opazno vitkejši, kot je bil pred leti.

Simpatični pevec noče izdati, koliko kilogramov mu je uspelo izgubiti, navrže le, da je moral dati pošteno zožiti narodno nošo.