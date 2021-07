Luka & Anamaria: 10 let pravljične ljubezni

Par sta od leta 2011, ko je ona imela 13, Luka pa 12 let.

Naš najboljši košarkar inzvezdnik NBAima te dni več razlogov za slavje. Potem ko se je s slovensko reprezentanco uvrstil na olimpijske igre, kar je za košarkarje zgodovinski uspeh, sta z dolgoletnim dekletom7. julija proslavljala okroglo obletnico ljubezni, in sicer je minilo deset let od dneva, ko sta se spoznala.Kot vsi njuni oboževalci vedo, se je parček spoznal na morju, ko je bilo Luki 12, Anamarii pa 13 let. Kaj je skrivnost njune ljubezni? »Bila sva najboljša prijatelja, še preden sva postala par,« je nekoč dejala manekenka. Z Luko imata že od najstniških let skupno točko – združuje ju ljubezen do športa. Da sta si resnično usojena, pa je ona razkrila pred časom, ko je izjavila, da imajo ljudje najboljše prijatelje, partnerje in resnično ljubezen ter da je ona srečna, ker ima vse troje v eni osebi.