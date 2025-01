Lara Medved: v Blaža se je zaljubila med okrevanjem (Suzy)

Po tragičnem dogodku se ji je življenje obrnilo na glavo, a je med rehabilitacijo bolje spoznala in se zaljubila v Blaža Švaba, s katerim sta bila pred tragedijo le dvakrat na zmenku. Danes sta ponosna mama in oče dveh otrok, petletnega Leva in petmesečne dojenčice Livi Marie. Planetova novinarka je nedavno sprejela nov izziv, tako jo bomo to pomlad spremljali kot voditeljico kviza Denar pada. Lara ne skriva navdušenja, da bo vodila kviz z Davidom Urankarjem. »To verjetno pomeni, da mi na Planet TV zaupajo. Navsezadnje je on človek z veliko izkušnjami,« se namuzne. Kvizi jo od nekdaj zanimajo...