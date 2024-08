Kvatropirci so se med snemanjem ohladili v bazenu (Suzy)

»Dolgi in topli poletni večeri, romantična Goriška brda, zagorela in zapeljiva telesa ter opojna moč vina. Idealna kombinacija, ki fino zadane.« Tako pravijo Kvatropirci, ki so za novo poletno pesem z naslovom Ti, kakor vino, v slikoviti vinorodni pokrajini posneli tudi videospot. Skladba časti vino, ki se mu morajo sami, kot pravijo Samo Kališnik, Matej Kocen, Albin Jordan in Tomaž Krt, izogibati, ker slabo vpliva na glas. Kadar nimajo nastopov, si z veseljem privoščijo kakšen kozarec dobrega. A to poletje je takih priložnosti malo, saj so zelo zasedeni. Vse sobote do septembra pojejo na poročnih slovesnostih, čaka jih tudi še nekaj koncertov. Skladbo sta ustvarila Samo in Jasmina Kališnik, a je šest let čakala na priložnost, da jo posnamejo. Letos je ta čas prišel. Fantje so se na snemanju, kjer so jim družbo delali tudi Fehtarji ter dekleta Hana Babnik, Tamara Podgoršek Tomažin, Pia Dolar, Katarina Dovjak in Teja Skok, ohladili kar v bazenu.