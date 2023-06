Koraki do bogastva: Ne morete vibrirati pomanjkanja in živeti v obilju (Suzy)

»Še posebno v težkih časih je večina ljudi skeptična glede tega, da bo 'denar prišel'. Denar jim sicer prestavlja glavno skrb. Daleč od tega, da bi pritekal samodejno, je sinonim za trdo delo in odrekanje. Za preživetje je nujen, za uspešnost še bolj,« poudarja v knjigi Obilje (založba Chiara) eden najbolj plodovitih duhovnih avtorjev, ki želi Zahodnjakom približati znanje ajurvede in joge. Denar je energija, ki jo obožujem, in z veseljem zapravljam, saj ga potem dobim več. »Ključ do pobega pred finančnimi skrbmi pa se ne skriva v tem, da delamo več in bolj trdo, ter v sprijaznjenosti z vsak...