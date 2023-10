Konstrakta obiskala Magnifica in pomila posodo (Suzy)

Kakšen čudovit dan! Na obisk v ljubljanski studio Dom svobode je prišla srbska umetnica Konstrakta. K nam jo je povabil Magnifico, s katerim sta posnela duet z naslovom Put za najnovejši film Varuhi formule režiserja Dragana Bjelogrlića. Posebnost te skladbe je v njenem nastanku, saj sta jo glasbenika ustvarila naknadno, ko je bila že montaža filma skoraj pri koncu. Da bi lahko glasbena stvaritev zaživela tudi kot samostojni singel, sta jo še oplemenitila.

Mojstra estetike sta preverila rezultat fotografiranja z Uršo Premik. FOTO: Urša Premik

»Bila sva še kar solidna,« je povzel drobec besedila pesmi, ki pritegne poslušalca kot nekakšna magična mantra. »Pa pospravila in pomila je za sabo,« duhovito doda. In res. Lanskoletna evrovizijka je zavihala rokave in se spravila nad posodo ter s tem spravila gostitelja v smeh. Nato se je z njim preizkusila še v metanju balinčkov, kjer velja za težko premagljivega nasprotnika, ki tudi tokrat ni popustil. Vseskozi pa je bilo veliko smeha in izvirnega humorja.

Polaroidi so spet v modi. FOTO: Urša Premik

Magnifico je doslej zapel že z marsikatero močno žensko, a v duetu s Konstrakto bomo priča naslednjemu čarobnemu trenutku, ki so redki kot zvezdni utrinki.