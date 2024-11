Kolagenski prehranski dodatki – da ali ne? (Suzy)

Na spletni strani harvardske medicinske fakultete navajajo, da o jemanju kolagena in učinkih jemanja obstaja 19 študij, objavljenih v International Journal of Dermatology, ki so imele skupno 1125 udeležencev. Tisti, ki so jemali dodatke kolagena, so opazili izboljšanje čvrstosti, napetosti in vsebnosti vlage v koži, gube so bile manj opazne. A kot opozarjajo, ni povsem jasno, ali so bile te izboljšave kože res posledica kolagena. Večina poskusov je namreč uporabila komercialno dostopne dodatke, ki so poleg kolagena vsebovali še vitamine, minerale, antioksidante, koencim Q10, hialuronsko kislin...