Kažipot planetov: vse bomo zelo globoko doživljali

Vikend bo napornejši kot preostali del tedna, ves čas pa nas bo spremljalo pestro astrološko dogajanje.

Petek, x. x. Petek, 24. 12. Vročekrven večer, ki ga bodo podžgale nove omejitve in razkol, ne bo prinesel miru in harmonije. Družina se lahko spre zaradi nestrinjanja, zato na sveti večer ne omenjajte zdravstvenih in političnih tem.

Širše gledano sta pred nami dva pomembna vpliva – Saturn in Uran, ki sta vse leto prinašala razkol med starim in novim, tradicionalnim in naprednim, pravili in svobodo, se zadnjič srečata v neprijetnem kvadratu.

V ljubezni in financah lahko pride do krize, ki bo zahtevala spremembe. Vse bomo zelo globoko doživljali. Večer je lahko prijetnejši kot včeraj, a ker je Luna v opoziciji z Neptunom, ne pretiravajte z alkoholom!

Ker bo za tem 29. 12. Jupiter vstopil v ribi in prinesel več sočutja in strpnosti, lahko pričakujemo, da se bo znova ponovilo, nato pa postopoma sprostilo deljenje ljudi na dva tabora, pritiski, strahovi in omejitve. Vedno več bo novega upanja.

Nedelja, 26. 12. Čeprav se Venera obrača, si lahko naredimo prijeten družinski dan in se odpravimo na kakšen izlet ali skupaj ustvarjamo. Šele zvečer se lahko znajdemo pred izzivi, ki pa jih bomo rešili z optimizmom in navdihom.

Zasebno se bomo ukvarjali predvsem z odnosi in financami, saj se Venera ne le obrača v retrogradno gibanje, ampak se v nedeljo še sreča s Plutonom.

Ponedeljek, 27. 12. Mirnejši dan z Luno v harmonični tehtnici. Iskali bomo ravnovesje, bližino. Vse, kar zahteva energijo in moč, opravite dopoldne, kar vztrajnost, natančnost in trud, pa okoli 14. ure, ko se Luna poveže s Saturnom.

Marsikatero partnerstvo bo šlo skozi krizo in se spremenilo, vračali se bodo ljubimci iz preteklosti.

Torek, 28. 12. Napornejši dan, ki prinaša preizkušnje v odnosih, financah in komunikaciji. Ne rinite z glavo skozi zid, preložite nenujne zadeve na jutri. Zvečer se napetost sprosti in čas bo odličen za druženje in obdarovanje.

Sreda, 29. 12. Jupiter vstopi v ribi in prinaša več upanja, sočutja in strpnosti. Poleg tega Merkur in Venera prinašata prijetna ljubezenska doživetja, Mars in Saturn pa nam dajeta moč za naloge, ki zahtevajo vzdržljivost.

