Kažipot planetov: Pogrešali bomo čustveno bližino (Suzy)

Kljub radoživemu in sproščenemu vzdušju, ki ga prinašajo planeti v dvojčkih, se bo ta teden pojavilo nekaj blokad. Najprej se nam bo čez vikend zdelo, da se je partner oddaljil, je hladen in zadržan, morda obremenjen na drugih področjih. Pogrešali bomo čustveno bližino. Hkrati nas bodo zresnile obveznosti, in čeprav nas bo srce vleklo k bolj zabavnim doživetjem, bomo morali predvsem v nedeljo zavihati rokave in se lotiti dela, čeprav bomo utrujeni. Pazite, da ne boste preobremenjeni.

V torek bosta v kvadratu Mars in Pluton, kar je aspekt, ki spodbuja nasilje. Na kriznih žariščih se lahko poveča agresija. Na osebni ravni se v tem času izogibajte temnim in nevarnim krajem ter ne hodite na zmenke z ljudmi, ki jih ne poznate.

V sredo se bodo skrbi in obremenitve še stopnjevale. Negativno bomo razmišljali, preveč obveznosti bomo imeli, pestile nas bodo skrbi in risali si bomo negativne scenarije za prihodnost. Ne pustite, da vas skrbi potegnejo v črno luknjo. Kmalu bo bolje.

Petek, 7. 6. Globoko vdihnite in si privoščite kaj prijetnega, preden se spopadete z nekaj težjimi vplivi v dneh, ki sledijo. Okoli 14. ure je večja možnost napak. Pazite, da vas ne ogoljufajo. Previdno na cesti, ne pijte alkohola.

Sobota, 8. 6. V odnosih bodo prevladovale skrbi, odtujenost, praktične obveznosti. Zdelo se vam bo, da sta s partnerjem vsak na svojem bregu. Ne skrbite, občutek bo kmalu izzvenel. Obdajte se z družino.

Nedelja, 9. 6. Lotite se dela, čakajo vas neodložljive obveznosti. Z Marsom v biku bomo usmerjeni na finančno področje. Zvečer je večja možnost nesreč. Pazite v prometu, pri športu, ne delujte na silo, krotite jezo.

Ponedeljek, 10. 6. Luna je ves dan v levu, a ne dela posebnih aspektov. Samozavestno se boste lotili svojih nalog. Poskrbite, da bo vaš trud primerno ovrednoten. Posvetite se hobijem, bodite čim bolj kreativni.

Energije in odločnosti bomo imeli dovolj, volje tudi. Kljub spodbujenim Venerinim vplivom se ne spuščajte v nevarne odnose, z manipulativnimi nasprotniki pa ne merite moči. Zvečer raje ostanite doma.

Sreda, 12. 6. Težave nam bodo prišle do živega in obremenjevali se bomo. Lahko bomo klecali pod obilico dela. Največ moči bomo imeli okoli poldneva, tedaj opravite najpomembnejše, potem pa poskrbite za počitek.