Katja Brvar: »Omejitve si običajno postavljamo sami« (Suzy)

Knjiga Ujetnica pragozda svetovne popotnice radovednega duha, ki je več kot desetletje zbirala znanje pri številnih modrecih v gorah, puščavah in pragozdu, je doživela že peti ponatis, saj v njej zanimivo opisuje svoje transformativne izkušnje s plemeni in šamani Južne Amerike. V amazonskem pragozdu se je srečala tako z njihovo modrostjo in pozivi, da mora beli človek začeti ravnati drugače, kot z manj prijetnimi izkušnjami, ki pa so jo vodile v globoko preobrazbo in spoznavanje diha kot pomembnega terapevtskega orodja. Peru – vrata amazonskega gozda Zelo mladi ste se sami odpravili po svet...