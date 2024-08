Katarina Marinč: Čas je za nove zgodbe (Suzy)

Število osem predstavlja obilje, neskončnost in hkrati nič, uči nas, kdo smo med ničem in vsem, med življenjem in smrtjo, med nebom in zemljo. Avgust prinaša spoznanje o naši fizični končnosti, kar nam lahko da nov val moči, poguma in integritete za nove odločitve, rešitve in dejanja. Leto 2024 je leto osmice, zato resnično poglejmo, kakšno obilje ali pomanjkanje ustvarjamo v življenju in zakaj. Naše duhovno sonce, zvezda Sirius, delfini in kiti ter praznovanje levjih vrat 8. avgusta nas močno podpirajo, da naredimo potrebne spremembe za manifestacijo obilja na vseh področjih življenja.

Vabljeni na spletni delavnici 8/8 Portal levjih vrat in obilja ter 88 reading Feniks v letu: www.livinglove.lv/si.

Zgradimo nove temelje

Življenje je dragoceno darilo, ki je dano vsakemu izmed nas, od nas je odvisno, kako ga bomo živeli. Verjamem, da ima vsak človek v sebi neizmerno moč in potencial, da lahko pogumno in zavestno preusmeri življenje v smer resnične usode in stran od težkih poti. Vsi smo se rodili v dobrih in manj dobrih okoljih, bili vzgajani, smo rasli, se učili, se razvijali kot otroci in pozneje kot odrasli. Toda ne glede na to, kakšne zgodbe smo živeli, nam življenje vedno znova daje priložnosti, da se jih osvobodimo in pričnemo znova, na čisto novih temeljih graditi življenje ter živeti, kar v resnici smo, ko smo osvobojeni osebne, družinske ali narodove prtljage, vzorca žrtve, trpljenja, pomanjkanja in pogojne ljubezni.

Spremenimo izgube v bogastvo

Moje bolj zavestno potovanje k temu, kdo v resnici sem in zakaj sem tu, se je začelo pred 30 leti, pri mojih 21 letih, ko sem izgubila najbolj dragoceno osebo v življenju, mamo. Ko sem imela 30 let, sem resno izgubila zdravje, kar je ponovno zatreslo moje temelje. Žalostna sem ugotovila, da nikoli v resnici nisem živela svojega življenja in da sem znala živeti samo za druge. Ko sem izgubila najdražjo osebo, sem se le malo zavedala, da mi bo pozneje v življenju prav brezpogojna materinska ljubezen, ki sem jo prejela od nje, pomagala preživeti najbolj težke življenjske trenutke in mi pomagala najti lastni vir ljubezni v sebi, zame in za druge. Kar smo najbolj pogrešali v življenju, je najverjetneje tisto, kar smo mi prišli dati drugim. Kaj ste vi izgubili in lahko sedaj dajete?

Postanimo mojstri svoje usode

Moja pot spuščanja izgub in potovanje do ponovnega zdravja sta zahtevala od mene popolnoma nove dimenzije zavedanja, predanosti, vztrajnosti in notranje moči. To je bilo potovanje zdravljenja globokih otroških ran, velikega odpuščanja, ponižne hvaležnosti življenju in nenehni proces sprejemanja ter objemanje moje senzibilne narave in posebnih darov.

Če vas jutri ne bi bilo več, kaj bi že sedaj odvrgli?

Osvobajala sem svojo osebno zgodbo, zgodbo mame, zgodbo moje družine, celo zgodbo moje rojstne dežele Slovenije. Portali 8/8 nas podpirajo, da spustimo stare zgodbe, ker bomo le tako svobodni in imeli prostor za novo. Če vas jutri ne bi bilo več, kaj bi že sedaj odvrgli?

Izberimo srečo

Ko je feniks mislil, da je njegovega življenja konec, si je spletel gnezdo in se pripravil na odhod. Na gnezdo je posijalo sonce, zanetilo ogenj, ostal je le pepel. A feniks je ostal živ, iz pepela se je dvignil v novi moči, umrlo je le staro. Ali nas je strah splesti to gnezdo in zakaj? Mogoče mislimo, da bomo umrli? Kaj če nas je strah ponovnega leta, torej življenja? Tako odlašamo s spletanjem gnezda ter bežimo pred novimi priložnostmi za boljše življenje. Mi smo pisatelji, scenaristi in igralci svojega življenja. Ali bomo končno izbrali ne le srečen konec, ampak tudi srečo na poti? Dajmo!