Kam v tujino po lepotne storitve? (Suzy)

Počitnice v zanimivih daljnih krajih v kombinaciji z obiskom tamkajšnjih cenejših zobozdravnikov, lepotnih kirurgov, kozmetičark in frizerjev so za marsikoga odličen način za ubijanje dveh muh na en mah. Na takšnih počitnicah uživate v ogledovanju in spoznavanju drugih kultur, poleg tega naredite tudi nekaj za svojo lepoto po veliko nižji ceni, kot če bi si podoben poseg privoščili doma.

V naši bližini so za tovrstne izlete še posebno priljubljene Hrvaška, Turčija, Grčija ter Češka in Slovaška. Izbira destinacije za kozmetične posege je odvisna od posameznikovih potreb, želja in finančnih zmožnosti. Pred odločitvijo je nujno pridobiti informacije o izvajalcih, preučiti izkušnje pacientov ter se posvetovati s strokovnjaki, usposobljenimi na izbranem področju.

V Grčijo po botoks

Grčija je priznano središče za estetske posege, zlasti za botoks, naj pa bi celo zasedala drugo mesto na svetu glede števila opravljenih postopkov vbrizgavanja botoksa na prebivalca. Leta 2018 so tam opravili več kot 300.000 lepotnih operacij, večino v Atenah in Solunu.

K zobozdravniku na Madžarsko

Slovenci se za estetsko zobozdravstvo najraje odpravimo na prav tako cenovno dokaj ugodno Hrvaško, vendar si lahko poceni urejanje zob privoščite tudi na klinikah v Budimpešti. Njihove zobozdravstvene ustanove veljajo za zelo kakovostne.

Na Hrvaško na liposukcijo

Hrvaška slovi po kakovostnih in cenovno ugodnih stomatologih, vedno bolj priljubljena pa je tudi po zaslugi zmernih cen, ki jih ponujajo klinike za estetsko kirurgijo. Popotnice z vsega sveta jo obiskujejo, da bi tam odpravile gube, opravile liposukcijo ali abdominoplastiko ter si popravile nos.

Slovaška in Češka

Slovaška zadnja leta pridobiva sloves kot cenovno ugodna destinacija za kozmetične posege, kot so liposukcija, dvigi obraza, abdominoplastika in rinoplastika. Njena soseda Češka je znana po stomatologiji. Poleg omenjenih držav so tudi Poljska, Litva, Latvija in druge vzhodnoevropske države znane po kakovostni in dostopni zdravstveni oskrbi na tem področju.

V Turčijo na presajanje las

Istanbul je privlačen cilj za vse, ki bi radi odpravili plešo, znan je tudi po strokovnjakih za rinoplastiko. V Turčiji opravljajo tudi vse druge vrste lepotnih operacij po ugodnih cenah. Ker je na voljo veliko ponudbe, ki pa ni vsa kakovostna, velja pred obiskom temeljito preveriti, kam greste.