Jemeršić in Predin: Štajerca iz drugih časov

Pisala so se osemdeseta, ko sta se s pomočjo ljubezni do muziciranja povezala dva danes uveljavljena umetnika. Ven Jemeršić je vzporedno z režijskim talentom gojil tudi strast do instrumenta s strunami.

Razvil se je v odličnega basista, kar je zelo zgodaj odkril njegov glasbeni prijatelj Zoran Predin. Dobili smo dokazno gradivo, kakšna sta bila videti v obdobju intenzivnega druženja dveh privlačnih Štajercev. Bradatega Lačnega Franza se takrat še ni bilo treba bati, saj ni delil zaušnic sodnikom ob košarkarskem parketu, puhasti Ven pa je spominjal na mlado različico Leonarda DiCapria.

»Bila sva na snemanju soundtracka za film Trinajstica. Sicer pa me je na koncertih predstavljal kot čudežnega dečka, čeprav sem bil zgolj ena blondinka na basu,« se spominja Jemeršić. Prijatelj iz skupine je hitro našel povezano. »Na Rabu, kjer smo živeli kot bend, je dedek ponoči opravljal inšpekcijo, ker ni želel, da bi pri nas prenočile kake mladenke. Ko je odprl vrata sobe, v kateri sta bila Ven in Mladen, se je začel dreti, da je ženska v hiši. Komaj smo ga pomirili,« je razkril anekdoto na račun dekliškega videza.