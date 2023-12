Jasna Kuljaj o svoji mami: Osupljiva je in čudovit dokaz, da če je človek lep, je pač lep (Suzy)

Voditeljičina mami Jolanda je v velikem družinskem slogu praznovala okrogli jubilej, 70 let. Jasna je upravičeno ponosna na žensko, od katere se je ogromno naučila.

Zaupala nam je, da prihaja s Koroške in je nekoč igrala za odbojkarski klub Fužinar s Prevalj. »Poročila se je z Dolenjcem, zato smo strateško živeli v Ljubljani, saj je ravno na pol poti med pokrajinama staršev,« nam zaupa in razkrije, da je za razliko od nje mami precej bolj umirjene in zadržane narave.

FOTO: osebni arhiv

»Po horoskopu je kozoroginja, torej pravno nasprotje mojemu strelcu. Ni vselej preprosto uravnavati najinih energij, a se dobro razumeva, pa tudi pri vzgoji ni bila prestroga in ne spomnim se, da bi kdaj vpila name,« pove in z nagajivim nasmeškom pripomni, da je bila priden otrok.

Izpostavi pa tudi mamino lepoto. »V življenju ni posegla po nobenem lepotnem popravku, tudi pri kremah ne komplicira. Zgolj z vodo, milom in osnovno nego je njen obraz še vedno napet in ne morem verjeti, da šteje že 70 let. Človek mora biti zadovoljen, tako se kar nekaj prihrani pri botoksu,« se pošali.