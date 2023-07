Jan Plestenjak: Pomembno je, da imava drug drugega (Suzy)

Bil je ravno na poti k mami, tako je beseda nanesla tudi na njun spoštljivi, ljubeči odnos, ki ga predano gojita. Sicer se vse vrti okoli odrov, družine, prijateljev, obale, skratka vsega, kar mu napolni srce in ga ohranja v pogonu. Zaupal nam je še nekaj svojih ustvarjalnih načrtov in kdaj si bo vnovič vzel daljši premor, da se intenzivno posveti telesu, duši in novim uspešnicam. Čez dobre pol leta bosta praznovala njenih častitljivih 90 let. Do konca leta ga čaka še približno osemnajst koncertov. Vsakega se loti z enako vnemo in odgovornostjo, zato ne preseneča, da gre za glasbeno poslasti...