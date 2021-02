Izgubila je očeta

Leticia Calderon preživlja težke dneve – pred kratkim se je morala posloviti od očeta Maria. Mehiška igralka, ki je zaslovela z vlogo Esmeralde v istoimenski telenoveli, je oboževalcem sporočila, da je njeno srce strto, očeta pa opisala kot svojega učitelja in prijatelja.



»Odločil se je, da se bo srečal s svojimi starši, in za seboj pustil veliko praznino,« je zapisala v spletni objavi. Mario Calderon naj bi umrl zaradi posledic covida-19, ki ga je januarja prebolela tudi 52-letnica. Bilo je tako hudo, da je morala celo v bolnišnico.



»Hvala vsem za skrb! Zdaj moram potrpežljivo čakati, da bolezen prebolim,« je med okrevanjem zapisala na twitterju. Medtem ko je bila na zdravljenju, so za sinova Luciana in Carlosa skrbeli njeni prijatelji, saj je sicer samohranilka. Serija Esmeralda je pred več kot dvema desetletjema popolnoma obnorela Slovence. Zvezdnica, ki je igrala slepo junakinjo, je ob obisku Slovenije napolnila ulice in bila deležna navdušenja, kakršnega so pri nas le redki.



