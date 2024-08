Olimpijske igre v Parizu so poskrbele za marsikatero presenečenje, razočaranje, solze žalosti in sreče, a ne glede na rezultat so imeli prav vsi olimpijci, ki so ponosno zastopali našo državo, najbolj glasne in spodbujajoče navijače. Ne le tiste, ki so zanje navijali pred malimi zasloni in na prizoriščih, v največjo podporo so jim bili družinski člani in življenjski sopotniki. Rokometaš Urban Lesjak se je takole razveselil družine. Največ objemov in poljubov je prejel od žene Petre in njunih treh otrok.Dvaindvasetletna Eva Alina Hočevar je na olimpijskih igrah v kanuju enosedu na koncu osvoji...