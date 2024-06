Igor Jagodic bo ocenjeval mlade chefe (Suzy)

Chefa in nosilca edine ljubljanske Michelinove zvezdice ter enega naših najbolj znanih kulinaričnih virtuozov je doletela posebna čast. Organizatorji najpomembnejšega svetovnega tekmovanja za mlade chefe S. Pellegrino Young Chef Academy so Igorja Jagodica izbrali za enega izmed sodnikov na regionalnem finalu za jugovzhodno Evropo in Mediteran, ki se bo odvilo 25. novembra na Malti. Trenutno ni znano, kdo bo tam zastopal slovenske barve, saj prijave še zbirajo. »Pomembno je, da se naši mladi kulinarični ustvarjalci prijavijo v čim večjem številu in na svetovnem odru dokažejo, da je postala Slovenija v zadnjih letih pomemben igralec na področju kulinarike v tej regiji. Tu lahko pridejo v stik z najboljšimi chefi in chefinjami na svetu, si ustvarijo ime in hitreje pridejo do mednarodne prepoznavnosti,« pravi Jagodic, ki imenovanje za sodnika razume kot posebno priznanje in čast. Doslej sta kot sodnika na S. Pellegrino Young Chef Academy že sodelovala Tomaž Kavčič in Janez Bratovž.