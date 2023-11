Pred 21 leti, po kar nekaj trpkih preizkušnjah, je stopila na duhovno pot ter se čez dobro desetletje preselila v hišo med vinograde, kjer je lahko razprla krila svoje kreativnosti in je, kot pravi, na dopustu vsak dan, ne le dvakrat na leto. Poudarja, da moramo ob prehodu v novo civilizacijo delati na sebi, se ozirati in delovati na časovnici visokih vibracij, saj s tem prispevamo v kolektivno dobro. Planet, na katerem prebivamo, je v procesu transformacije, dviga vibracijo in spodbuja širjenje zavesti, da lahko v ne tako oddaljeni prihodnosti pričakujemo raj na Zemlji. Pred več kot 30 leti ...