Gajstni Kvintet slovenskih deklet (Suzy)

Naša nova polka Tagajsten Oberkrain je energična in požene kri po žilah. No, gajstne, sproščene in vedno pripravljene na dober žur smo tudi me,« pravi Nina Cukjati, odlična kitaristka, ki se podpisuje pod besedilo nove polke, medtem ko je melodijo in aranžma ustvarila Neja Debeljak, ki v zasedbi igra harmoniko. Ob sebi imata še štiri članice, to so baritonistka in bas kitaristka Lenča Debeljak, pevka je Patricija Obretan, trobento igra Lea Krajnčič, klarinet Klara Štavdekar.

Nina pravi, da bi se, če bi ji pred letom dni kdo rekel, da bodo znova stale skupaj na odru, nasmehnila in odvrnila, da mogoče v sanjah. »A meni se je o tem čisto zares sanjalo. Ne enkrat, večkrat. In te sanje so se zdaj uresničile,« pove in doda, da so bile leta 2012, ko so začele nastopati, mlade, pogumne, a precej 'zelene', vendar hkrati polne neustavljive energije. »Leta 2015 smo za svoje igranje v tujini, kjer smo preigravale Avsenikovo glasbo, prejele prestižno nagrado Oberkrainer Award, prav tako smo osvojile tretje mesto na italijanskem tekmovanju Alpen Grand Prix. Na festivalu v Števerjanu smo prejele prvo nagrado po mnenju občinstva in nagrado za najboljšo melodijo festivala. To so bili časi,« se z veseljem spominja.

Med snemanjem videospota za pesem Tagajsten Oberkrain FOTO: osebni arhiv

Nini Cukjati družbo v videospotu dela Luka Konečnik. FOTO: osebni arhiv

Pred petimi leti so šle vsaka po svoje. »Sama sem čutila, da bomo nekoč spet skupaj. To se je zdaj res zgodilo. Ko sem nekajkrat sanjala, kako sem enkrat pozabila kitaro, spet drugič smo bile brez ojačevalca, naslednjič sem doma pozabila obleko, sem naposled poklicala Klaro in jo povabila na kavo. Takoj je bila za, in ko je pogovor nanesel na spomine, sem kar izstrelila: 'A greva nazaj na oder?' Njene oči so se zaiskrile in rekla je, da če so ostale za to, je takoj za akcijo. Poklicali sva še Nejo, Lenčo, Leo in Patricijo – in vse so bile za,« nam opiše trenutek odločitve.

FOTO: osebni arhiv

»Zdaj smo po petih letih znova tu. A še bolj 'gajstne' kot kadarkoli prej. Po prvem nastopu je bil občutek nepopisen. Energija, glasba, nasmehi občinstva, vse je bilo, kot da se nikoli nismo umaknile,« pove. Zdaj so dekleta, kot rečeno, že posnela prvo novo polko, ki ji bo kmalu sledil še valček. »Pri nas ni prostora za medle tone. Vedno igramo na polno. Gajstne smo na odru, za njim, kadar se kaj zalomi, to rešujemo po najboljših močeh,« pravijo dekleta, ki so v svojo družbo pri snemanju videospota za polko Tagajsten Oberkrain povabile Korošca Luko Konečnika, ki se je s svojo diatonično harmoniko prebil v finale zadnjega šova Slovenija ima talent. Družbo v videospotu mu dela Nina, ki sklene: »Sanje so največkrat res samo sanje. Ampak moje so postale resničnost.«