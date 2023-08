Elegantna Nadiya Bychkova uživa med elito (Suzy)

Nadiya Bychkova je priplesala v sam vrh angleške elite, saj je postala redna gostja razkošnih prireditev. Kjerkoli se pojavi, vzbudi pozornost. Nazadnje je blestela na prestižnih konjskih dirkah, ki veljajo na Otoku za smetano med dogodki. Vstopnice v lože pomembnežev si ne more privoščiti vsak, zato je plesalka zelo natančna pri upoštevanju protokolarnih zapovedi. Mednje sodi obvezno pokrivalo, dame pa ne smejo biti preveč razgaljene.

Samozavestno se je postavila pred kamere v vrtoglavih petah in očarala vse navzoče. V družbi milijonarjev ji je bilo udobno, prav posebno pa je pohvalila šampanjec in kraljevsko pogostitev. Odslej se lahko nadeja še bolj pompoznih povabil, ker se je odlično odrezala in pristala na listi izbranih gostov.