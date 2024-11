Drzen podvig Klemena Bučana: izzvala so ga umazana okna (Suzy)

Zadnji meseci so za radijskega in televizijskega voditelja zelo pestri. Potem ko je sprejel povabilo v oddajo Življenje na tehtnici, se je moral zaradi pogostih snemanj odpovedati delu najtoplejšega obdobja v letu. »Zaradi obveznosti sem moral poletje prej zaključiti, zato sem se z družino še enkrat odpravil na morje. To je to. Poletje, hvala za letos. Jesen in zima, buče in smuči, jaz sem pripravljen!« pravi v svojem šaljivem slogu.

Na Malti si je nabral novih moči.

Simpatični Kranjčan je z ženo Lejlo in sinom Kasperjem preživel čudovit oddih na Malti, kjer so si napolnili baterije za nove podvige. Žal je vsega lepega prehitro konec in se je družina po nekaj dneh vrnila domov, kjer je moral Klemen pošteno zavihati rokave. Ko je namreč ugotovil, da bi moral za čiščenje zunanjih stekel plačati 150 evrov, je raje kar sam pljunil v roke, zlezel skozi okno kot pravi Spiderman in se jih lotil z vso natančnostjo. Previdnost prav tako ni bila odveč, saj je tokrat dobesedno hodil po robu.