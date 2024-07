Dr. Matjaž Turel znova pomaga najboljšim na svetu (Suzy)

Medtem ko ves svet nestrpno čaka na začetek olimpijskih iger v Parizu, se poletnega delovnega potovanja v mesto luči veseli tudi internist pulmolog. Že dolga leta skrbi za naše najboljše športnike, se z njimi zelo dobro razume, z mnogimi so postali prijatelji. »Občudujem njihovo delavnost, odrekanje, predanost ciljem, garanje. Brez tega ne gre. Po drugi strani so ostali skromni in prijetni ljudje,« pove dr. Turel, ki mu je žal, da je šport postal tako brutalen, hitrosti in sile na smučanju, kolesih in pri drugih športih so tako velike, da preveč pogosto prihaja do hudih poškodb, saj jih človeško telo enostavno ne zdrži.