Dobrepolje in še več dobre volje!

Ker je lanski Dobrepolje Dobre volje Fest na obrobje Ljubljane pritegnil več obiskovalcev, kot ima občina prebivalcev, bo letos še večji, na svoj račun bodo prišli tako ljubitelji zabavne glasbe in prvinskega rocka kot najmlajši žurerji. V petek, 20. decembra, vas bodo tam zabavali Petar Grašo, Luka Basi, Maraaya in Til Čeh, v soboto Siddharta, Gibonni, Marija Šerifović in Maja Založnik. Nedeljsko popoldne, 22. decembra, je spet rezervirano za brezplačni družinski dan z baloni.

Za obilje animacije bodo poskrbeli čarodej Magic Aleksander, vila Eksena s superjunaki in cirkuški mojstri Čupakabra. Prvič bosta za najmlajše oboževalce nastopila Luka Basi in njegova Nastja, ki praviloma pojeta ob urah, ko morajo vrtičkarji in osnovnošolci že spati. Prizorišče pod ogrevanim šotorom se je ob odlični glasbi že lani izkazalo tudi z žepu prijaznimi cenami hrane in pijače ter brezplačnim parkiranjem.