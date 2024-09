Ste tudi vi že opazili, da se vam ponavljajo stvari? Sama sem pred leti opazila, da lahko zamenjam nešteto služb, partnerjev in prijateljev. Težave so ostajale, energija problema je ostajala. Bila sem odvisna od zunanjih dražljajev in zaradi tega sem bila vedno nesrečna. Slej ko prej sem se zavrtela v začarani krog in zapletla enako rdečo nit. To, zaradi česar sem zapustila službo oz. partnerski odnos, se je vedno znova ponovilo. Opažati sem začela, da sem preveč navezana na okolico in odvisna od nje. Na začetku sem doživljala vzhičenje, navdušenje in intenziven občutek očaranja, privlačnosti...